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"МК": Кнутов связал доставку систем Patriot ВСУ с возможным введением ВС Польши на Украину

1:29
Силовые структуры

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot прибыли на Украину. Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Вероятно, они будут размещены на западе Украины для защиты военных Польши. Об этом информирует полковник, военный эксперт Юрий Кнутов.

"МК": Кнутов связал доставку систем Patriot ВСУ с возможным введением ВС Польши на Украину

Эксперт считает, что благодаря этим системам Украина может создать интегрированную систему ПВО, но защитить она сможет какой-то один объект.

"И я считаю, что вероятнее всего такой комплекс будет размещён на территории Западной Украины для того, чтобы обезопасить какие-то важные командные пункты, центры — чтобы защитить натовские структуры, которые нелегально там находятся. Не исключено, что и польские войска на территории западной Украины, если их будут туда вводить", — поделился Кнутов мнением в разговоре с "Московским комсомольцем".

Однако у Patriot есть существенный минус — система является перевозимой. Чтобы её развернуть, ВСУ потребуется от 20 минут до часа. А в условиях боевых действий пять минут считается много. Российским комплексам необходимо как раз это время для развёртывания. На данный момент время играет ключевую роль, так как важно после того, как система завершила работу, быстро покинуть позицию до того момента, пока комплекс не обнаружили и не уничтожили, объяснил Кнутов.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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