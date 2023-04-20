Военкор Руденко показал уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ HMMWV в районе Артёмовска

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал фотографию украинского бронеавтомобиля HMMWV, уничтоженного в районе Артёмовска.

По его словам, боевая машина Вооружённых сил Украины (ВСУ) не успела доехать до зоны активных столкновений. Судя по снимку, автомобиль после удара не пригоден для дальнейшей эксплуатации.

"Не доехал. Уничтоженный украинский бронеавтомобиль HMMWV в районе Бахмута", — написал Руденко в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что бронегруппы ВСУ пытались пойти в атаку неподалёку от Кременной, однако спецназ "Отважные" российской армии разгромил противника.

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