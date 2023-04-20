Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал фотографию украинского бронеавтомобиля HMMWV, уничтоженного в районе Артёмовска.
По его словам, боевая машина Вооружённых сил Украины (ВСУ) не успела доехать до зоны активных столкновений. Судя по снимку, автомобиль после удара не пригоден для дальнейшей эксплуатации.
"Не доехал. Уничтоженный украинский бронеавтомобиль HMMWV в районе Бахмута", — написал Руденко в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что бронегруппы ВСУ пытались пойти в атаку неподалёку от Кременной, однако спецназ "Отважные" российской армии разгромил противника.
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