Бронегруппы ВС Украины пошли в контратаку у Кременной, но были разбиты спецназом "Отважных" ВС РФ

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вражеские бронегруппы предприняли контратаку у Кременной, но были разгромлены спецназом "Отважные" Вооружённых сил России. Военкоры "Русской Весны" сообщают о продолжающихся боях на Краснолиманском направлении.

"На участке Ямполовского подразделения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ на боевых бронемашинах предприняли попытки вернуть утраченные позиции. Однако после огневого поражения артиллерией группировки "Центр" враг понёс значительные потери и был отброшен", — пишут военкоры.

На участке Червонодибровского разведкой было обнаружено движение техники группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. После ракетного удара со стороны армейской авиации враг понёс потери.