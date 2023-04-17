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Бронегруппы ВС Украины пошли в контратаку у Кременной, но были разбиты спецназом "Отважных" ВС РФ

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Силовые структуры

Вражеские бронегруппы предприняли контратаку у Кременной, но были разгромлены спецназом "Отважные" Вооружённых сил России. Военкоры "Русской Весны" сообщают о продолжающихся боях на Краснолиманском направлении.

Бронегруппы ВС Украины пошли в контратаку у Кременной, но были разбиты спецназом "Отважных" ВС РФ

"На участке Ямполовского подразделения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ на боевых бронемашинах предприняли попытки вернуть утраченные позиции. Однако после огневого поражения артиллерией группировки "Центр" враг понёс значительные потери и был отброшен", — пишут военкоры.

На участке Червонодибровского разведкой было обнаружено движение техники группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. После ракетного удара со стороны армейской авиации враг понёс потери.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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