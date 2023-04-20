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Сивков про новую тактику наступлений на ВСУ: "До этого мы просто развлекались"

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Силовые структуры

В Генштабе ВСУ разразилась настоящая паника после перехода российских сил к более решительным действиям в зоне СВО, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Сивков про новую тактику наступлений на ВСУ: "До этого мы просто развлекались"

Тактика ВС РФ была скорректирована в сторону ужесточения, подчеркнул он, что подтверждается применением мощных авиационных бомб свободного падения.

"Это очень серьёзный знак. Украинцы реально запаниковали. Потому что до этого мы просто развлекались, используя штурмовую авиацию, оснащённую снарядами небольшого калибра", — пояснил Сивков в интервью изданию "Царьград".

Частью новой тактики также является атака высокоточными ракетами "Кинжал" по штабу ВСУ во Львове, в результате которой были уничтожены десятки офицеров НАТО и склад ГСМ с 70 тысячами тонн горючего, что стало ощутимым ударом по украинской армии, добавил эксперт.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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