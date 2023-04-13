Офицер ВСУ: российские бомбы ФАБ нас просто сровняют с землёй

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские силы на Украине используют всего два десятка самолётов, но Киеву нечего противопоставить этому воздушному наступлению, заявил офицер ВСУ, участвующий в боевых действиях.

После того, как командование ВС РФ начало использовать тяжёлые фугасные авиабомбы (ФАБ), ситуация и вовсе стала критической, добавил он.

"Получить ФАБ в рожу — это не "мопед", не "градина" и даже не 152-мм (артиллерийский снаряд. — Прим. ред.). Это минус опорник, минус несколько единиц техники, минус склад ГСМ или боепитания", — цитирует украинского военнослужащего Михаил Онуфриенко в своём Telegram-канале.

Офицер отметил, что украинская армия сделала всё, что могла, но у подразделений ПВО кончились ракеты, пусковые установки и обученные люди.

"Теперь нас ждёт переход в эндшпиль, в котором нас просто сровняют с землёй", — резюмировал украинец.

Ранее американские СМИ сообщили, что в Белом доме не сомневаются в быстром проигрыше Украины.

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