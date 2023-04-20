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РИА Новости: США решили помочь Украине "достать до Крыма" новым "грозным оружием"

1:26
Силовые структуры

Новый высокоточный маневрирующий боеприпас LRMP для пушек, который, по словам разработчиков, "совершит революцию", планируют до конца года начать испытывать в США. Об особенностях новинки рассказал обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

РИА Новости: США решили помочь Украине "достать до Крыма" новым "грозным оружием"

Он обратил внимание прежде всего на дальнобойность снаряда — 125-150 километров, что вдвое больше стандарта для гаубицы М777. Возможно, так США решили помочь Украине "достать до Крыма". Благодаря необычной треугольной форме снаряд может дольше оставаться в воздухе и сохранять устойчивость в полёте.

"LRMP должен превзойти всех. Правда, пока не ясно, сколько будет стоить выстрел. Запуск одного "Экскалибура" обходится американскому бюджету в 68 тысяч долларов. А GMLRS — в 150-160 тысяч", — отметил автор статьи.

Он напомнил, что Минобороны РФ реуглярно сообщает об уничтожении
планирующих бомб GBU-39 с реактивными двигателями для РСЗО HIMARS, стоимостью около 40 тысяч долларов за штуку.

Они не уступают по дальности LRMP. Хотя новинка, судя по всему, куда более грозное оружие. Правда, пока показали лишь 3D-модель, а не реальный образец, заключил журналист.

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Америка в свободном падении. Что происходит с бывшим гегемоном
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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