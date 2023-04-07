"РВ": ВКС РФ отвечают "умными" бомбами на удары ВСУ из HIMARS по южному фронту

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) наносят удары по южному фронту из американских РСЗО HIMARS, ВКС России отвечают "умными" бомбами. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Предполагается, что ВСУ перебросили дальнобойные РСЗО и начинают активную длительную артподготовку к грядущему наступлению, отмечают авторы канала. Украинские боевики бьют по тыловым районам, при этом страдает гражданская инфраструктура.

Под огнём Херсонская область и граница с Крымом, работает ПВО. Перед этим удары были нанесены по Донецку и Лисичанску. Националисты пытаются поразить склады с боеприпасами.

Сразу после ударов российская авиация нанесла удары планирующими "умными" бомбами по украинским целям, добавили репортёры "РВ".

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