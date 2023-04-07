Вооружённые силы Украины (ВСУ) наносят удары по южному фронту из американских РСЗО HIMARS, ВКС России отвечают "умными" бомбами. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Предполагается, что ВСУ перебросили дальнобойные РСЗО и начинают активную длительную артподготовку к грядущему наступлению, отмечают авторы канала. Украинские боевики бьют по тыловым районам, при этом страдает гражданская инфраструктура.
Под огнём Херсонская область и граница с Крымом, работает ПВО. Перед этим удары были нанесены по Донецку и Лисичанску. Националисты пытаются поразить склады с боеприпасами.
Сразу после ударов российская авиация нанесла удары планирующими "умными" бомбами по украинским целям, добавили репортёры "РВ".
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Появилось видео с ведением огня украинскими диверсантами в Брянской области.