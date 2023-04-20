Рогов заявил, что ВСУ намерены начать контрнаступление в день смерти Адольфа Гитлера

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные журналисты, ссылаясь на утечку секретных данных Пентагона, заявили, что украинская армия перейдёт в масштабное контрнаступление 30 апреля. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отметил, что этот день совпадает с годовщиной смерти Адольфа Гитлера.

Он подчеркнул, что руководство киевского режима поклоняется фашистам и использует тактику вермахта. Вполне вероятно, что украинские войска планируют "посвятить" контрнаступательные манёвры своему идейному лидеру, указал Рогов.

"Тем более, что именно эта дата фигурировала в американских СМИ со ссылкой на некие секретные материалы", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Рогов убеждён, что президента Украины Владимира Зеленского ждёт судьба Гитлера, а группировка ВСУ потерпит поражение, аналогичное провалу вермахта.

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