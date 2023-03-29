Марков заявил, что Зеленский повторяет тактику Гитлера в Бахмуте

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский точно повторяет тактику Адольфа Гитлера в районе Бахмута (Артёмовска). Об этом заявил политолог Сергей Марков. Он напомнил, что в конце 1941 года диктатор нацистской Германии настоял на том, чтобы армия не отступала, несмотря на мнение генералов.

"Жёсткая оборона позволила вермахту сохранить фронт и подготовиться к мощному наступлению 1942 года на юге. Кстати, как раз через Донбасс", — указал Марков в своём Telegram-канале.

Аналогичная ситуация сложилась на Украине. Оборона Бахмута позволяет Зеленскому удерживать Славянск и Краматорск, а также выиграть время для подготовки мощного наступления ВСУ.

"Зеленский почему-то изучает и использует находки Гитлера. Видимо, чувствует с ним общность "артистической личности в политике", — сделал вывод эксперт.

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