Военно-воздушные силы Украины лишились самолёта Су-25 на Запорожском направлении. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, штурмовик был поражён с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук". Он уточнил, что поиски пилота продолжаются.
"В Запорожской области ВВС Украины не досчитались ещё одного Су-25", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.
Ранее в пресс-центре группировки "Восток" заявили, что российские военные сбили украинский самолёт Су-25 в районе Угледара, применив зенитно-ракетный комплекс "Игла". Они пресекли попытку нанесения авиаудара ВСУ по передовым позициям РФ.
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