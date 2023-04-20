Рогов: ЗРК "Бук" сбил украинский самолёт Су-25 на Запорожском направлении

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военно-воздушные силы Украины лишились самолёта Су-25 на Запорожском направлении. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, штурмовик был поражён с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук". Он уточнил, что поиски пилота продолжаются.

"В Запорожской области ВВС Украины не досчитались ещё одного Су-25", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.

Ранее в пресс-центре группировки "Восток" заявили, что российские военные сбили украинский самолёт Су-25 в районе Угледара, применив зенитно-ракетный комплекс "Игла". Они пресекли попытку нанесения авиаудара ВСУ по передовым позициям РФ.

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