Российские военные морской пехоты Тихоокеанского флота отработали по украинскому штурмовику Су-25 в районе Угледара, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
В результате огневого поражения из зенитно-переносного комплекса "Игла" украинский истребитель сбили.
"Была пресечена попытка нанесения противником авиаудара по передовым позициям группировки "Восток". Оператором переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара сбит самолёт Су-25 ВСУ", — пояснил Гордеев РИА Новости.
Кроме того, российские разведчики с воздуха обнаружили укреппозицию националистов. В результате удара ВСУ потеряли четыре человека.
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