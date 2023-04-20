РИА Новости: оператор ЗРК "Игла" сбил украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные морской пехоты Тихоокеанского флота отработали по украинскому штурмовику Су-25 в районе Угледара, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

В результате огневого поражения из зенитно-переносного комплекса "Игла" украинский истребитель сбили.

"Была пресечена попытка нанесения противником авиаудара по передовым позициям группировки "Восток". Оператором переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара сбит самолёт Су-25 ВСУ", — пояснил Гордеев РИА Новости.

Кроме того, российские разведчики с воздуха обнаружили укреппозицию националистов. В результате удара ВСУ потеряли четыре человека.

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