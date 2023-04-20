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ВС РФ уничтожают опорные пункты ВСУ "Солнцепёками" и "Змеями Горынычами" у Кременной

0:37
Силовые структуры

Десантники гвардейского Черноморского полка Псковской 76-й дивизии ВДВ активно применяют тяжёлые огнемётные системы (ТОС) "Солнцепёк" и самоходные противотанковые установки УР-77, которые прозвали "Змеем Горынычем".

В районе лесополосы под Кременной УР-77 и "Солнцепёк" при поддержке полковой артиллерии уничтожили сразу несколько опорных пунктов ВСУ, сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

Ранее "Солнцепёки" выжгли укреплённые позиции украинской армии в районе Авдеевки.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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