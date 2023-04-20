Десантники гвардейского Черноморского полка Псковской 76-й дивизии ВДВ активно применяют тяжёлые огнемётные системы (ТОС) "Солнцепёк" и самоходные противотанковые установки УР-77, которые прозвали "Змеем Горынычем".
В районе лесополосы под Кременной УР-77 и "Солнцепёк" при поддержке полковой артиллерии уничтожили сразу несколько опорных пунктов ВСУ, сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
Ранее "Солнцепёки" выжгли укреплённые позиции украинской армии в районе Авдеевки.
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