Тяжёлые огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» продолжают выжигать укрепления украинской армии на Авдеевском направлении. Экипажи наносят удары с закрытых позиций в тёмное время суток, чтобы беспилотники противника не смогли обнаружить размещение боевой машины.
Термобарические боеприпасы уничтожают живую силу ВСУ, проникая через стены бетонных бункеров. Особая смесь способна просочиться в узкие щели или вентиляционные отверстия, сообщает Народная милиция ДНР.
Офицер ВС РФ с позывным "Кощей" подчеркнул, что "Солнцепёк" поражает закрытые огневые позиции противника и не оставляет шансов на выживание.
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