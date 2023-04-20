ВС РФ применили ТОС-1А "Солнцёпек" против укреплённых позиций ВСУ в районе Авдеевки

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Тяжёлые огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» продолжают выжигать укрепления украинской армии на Авдеевском направлении. Экипажи наносят удары с закрытых позиций в тёмное время суток, чтобы беспилотники противника не смогли обнаружить размещение боевой машины.

Термобарические боеприпасы уничтожают живую силу ВСУ, проникая через стены бетонных бункеров. Особая смесь способна просочиться в узкие щели или вентиляционные отверстия, сообщает Народная милиция ДНР.

Офицер ВС РФ с позывным "Кощей" подчеркнул, что "Солнцепёк" поражает закрытые огневые позиции противника и не оставляет шансов на выживание.