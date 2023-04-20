Сапёры нашли электрический стул для пыток людей на заводе "Азовсталь" в Мариуполе

На предприятии "Макрохим", которое входило в один холдинг с комбинатом "Азовсталь", сапёры обнаружили электрический стул. Об этом сообщил корреспондент "Известий" Леонид Китрарь.

Представители националистического батальона "Азов"* пытали мирных жителей Мариуполя, которых считали пособниками российской армии. На стуле есть зажимы, при помощи которых жертву подключали и пускали ток. Также сапёры нашли противогаз с закрытой пробкой. Его надевали человеку и перекрывали воздух.

"Человек дышать не мог. При этом ещё воздействовали электрическим током", — отметил заместитель командира сводного отряда инженерных войск РФ с позывным "Диктор".

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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