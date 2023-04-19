Mundo: пленные ВС РФ под Львовом жадно поглощают еду и работают за евро в день

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Испанские журналисты посетили лагерь в районе Львова, где содержатся российские военнопленные. Корреспонденты отметили, что захваченные солдаты делятся на две группы: этнические русские и "расходный материал".

К первому "социальному классу" относятся пленные из крупных городов России. Их гораздо меньше, чем представителей второй группы — жителей республик Донбасса.

Драк между ними практически не бывает, все пленные ведут себя спокойно и соблюдают правила. За день работы пленным платят по одному евро, отметили журналисты El Mundo.

Стены местной столовой увешаны портретами "героев" и "основателей" Украины. Корреспонденты отметили, что пленные вынуждены громко благодарить надзирателей за еду на украинском языке.

"Они жадно поглощают свою еду, сгорбившись над тарелкой, как будто не ели несколько дней", — рассказали журналисты.

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