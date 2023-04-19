Сапёры рассказали о минной войне в Донбассе: "Люди будут подрываться ещё 50 лет"

1:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики украинской армии усеяли поля республик Донбасса минами, часть их которых до сих пор не разорвалась. Сапёры ВС РФ регулярно отправляются на зачистку территорий Донецкой и Луганской народных республик, переодеваясь в тяжёлые костюмы весом от 25 кг. Кроме доспехов, которые выдерживают подрыв осколочной гранаты, военнослужащие берут с собой новейшие модели миноискателей.

Каждое действие сапёра регламентировано уставом: интервал движения, угол работы щупа и глубина сканирования, сообщает корреспондент "Ленты.ру". Командир взвода с позывным "Патрон" рассказал, что найденные трофеи обычно подрываются на месте, поскольку использовать их повторно довольно опасно.

"Например, выставляется противопехотная мина, под ней — тяжёлая противотанковая, а ещё ниже — яма с фугасными боеприпасами. Обезвредить такое почти невозможно, зато техника, к сожалению, подрывается гарантированно. От экипажа буквально остаются одни кости", — отметил сапёр.

По мнению командира, на полное разминирование Донбасса уйдёт около 50 лет. Регион будет представлять опасность для нескольких поколений местных жителей. Приоритетными участками для разминирования являются населённые пункты и дороги.

"Мина при определённых условиях может и сто лет простоять взведённой. Так будет и здесь: пространства огромные, а каждый куст просто физически невозможно проверить. Будут подрываться еще лет 50 как минимум", — заключил "Патрон".

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