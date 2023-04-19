Боевики украинской армии усеяли поля республик Донбасса минами, часть их которых до сих пор не разорвалась. Сапёры ВС РФ регулярно отправляются на зачистку территорий Донецкой и Луганской народных республик, переодеваясь в тяжёлые костюмы весом от 25 кг. Кроме доспехов, которые выдерживают подрыв осколочной гранаты, военнослужащие берут с собой новейшие модели миноискателей.
Каждое действие сапёра регламентировано уставом: интервал движения, угол работы щупа и глубина сканирования, сообщает корреспондент "Ленты.ру". Командир взвода с позывным "Патрон" рассказал, что найденные трофеи обычно подрываются на месте, поскольку использовать их повторно довольно опасно.
"Например, выставляется противопехотная мина, под ней — тяжёлая противотанковая, а ещё ниже — яма с фугасными боеприпасами. Обезвредить такое почти невозможно, зато техника, к сожалению, подрывается гарантированно. От экипажа буквально остаются одни кости", — отметил сапёр.
По мнению командира, на полное разминирование Донбасса уйдёт около 50 лет. Регион будет представлять опасность для нескольких поколений местных жителей. Приоритетными участками для разминирования являются населённые пункты и дороги.
"Мина при определённых условиях может и сто лет простоять взведённой. Так будет и здесь: пространства огромные, а каждый куст просто физически невозможно проверить. Будут подрываться еще лет 50 как минимум", — заключил "Патрон".
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