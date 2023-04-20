Японский политик предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за действий Байдена

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Японский политик Ёити Масудзоэ раскритиковал действия американского лидера Джо Байдена. По словам собеседника журналистов, из-за президента Вашингтон утратил влияние в Африке и на Ближнем Востоке, возникла угроза третьей мировой войны.

"Только около 50 из 200 стран мира участвуют в экономических санкциях против России… Мистер Байден, одумайтесь!" — подчеркнул Масудзоэ, передаёт Yahoo News Japan.

Вместе с этим политик заявил, что США добиваются капитуляции РФ. Он напомнил: для давления на Токио американские власти использовали атомные бомбы. Масудзоэ предостерёг Вашингтон от подобного решения, поскольку в Москвы есть ядерное оружие.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.