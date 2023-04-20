Кремль прокомментировал заявления Киева о том, что в зону СВО ездил не Путин, а его двойник

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Кремле прокомментировали заявления киевской власти о том, что в зону специальной военной операции ездил не российский президент Владимир Путин, а его двойник.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал комментарии из Киева "весьма странными", пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин посетил штаб группировок "Днепр" на Херсонском направлении специальной военной операции. Позже руководство киевского режима отметило, что якобы в Херсонской области был двойник лидера РФ.

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