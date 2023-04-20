Кремль разработал программу по подрыву кабелей в Северном море, а также ветряных электростанций.
Об этом сообщает BBC.
Разработано это на случай войны, отметили в норвежской разведке. Якобы программа сегодня на особом контроле у российского руководства. Цель диверсий — отключение энергетических систем в северной части Европы, заявляет автор.
Важную роль в схеме играет экспедиционное судно "Адмирал Владимирский", подчёркивает издание, поскольку именно этот океанографический корабль видели у ветряных электростанций у побережья Нидерландов и Великобритании.
Ни видео, ни фотографий этого факта "разведчики" не привели.
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