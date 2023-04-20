Сладков призвал войска ВС России пересмотреть тактику использования пехоты в зоне спецоперации на Украине

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков сообщает в своём Telegram-канале, что специальная военная операция была проведена с целью проверки и изучения эффективности тактики, применяемой подразделениями пехоты. Крупные воздушные и морские операции против технически развитого врага оказались невозможны. В итоге командование начало использовать ВДВ, береговые войска ВМФ и спецназ как мобильную пехоту, что привело к крупным потерям.

"Однако против нас сыграл масштаб боевых действий, не хватает на весь фронт элиты. И интенсивность боёв, при которой потери живой силы велики, и элита "стачивается" в боях. Кроме того, если морская пехота в силу своей структуры более-менее приспособлена к общевойсковым боям, то ВДВ и СпН готовились не к этому", — заявил Сладков.

Он отмечает, что личный состав должен быть обучен и оснащён средствами разведки и связи. По мнению эксперта, в результате спецоперации военное командование может принять решение о разделении пехоты на тяжёлую и лёгкую.

В связи с этим необходимо пересмотреть роль Воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназа, чтобы использовать их по назначению, а не как штурмовые группы.

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