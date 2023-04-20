Киселёв допустил ввод войск ВС Украины на территорию РФ при наступлении

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наступление ВС Украины ожидается по всему фронту, а попытки прорыва противник предпримет на южном и северном направлениях. Такую точку зрения высказал военный эксперт, полковник НМ ЛНР в отставке Виталий Киселёв.

Он допустил, что будет пять-шесть направлений, с которых украинские войска постараются выбить подразделения ВС России.

"Запад толкает киевскую хунту на юге на Крым и Мелитополь, на севере — на Красный Лиман, Северск, Белогоровку и выше. Не исключаю провокационный момент с заходом на территорию РФ в районе, например, Шебекино Белгородской области, и захват какого-то населённого пункта", — сказал эксперт в беседе с URA.RU .

Киселёв подчеркнул важность того, чтобы армия России была готова к развитию таких событий.

Согласно мнению эксперта, ожидается, что наступление может произойти в районе Артёмовска, который является "входом" в ЛНР, а также в Авдеевке — перспективном направлении для контратаки на юге, где постоянно сохраняется угроза захвата Донецка.

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