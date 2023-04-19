РИА Новости: Коц допустил, что ВСУ будут наступать на Артёмовском направлении

3:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сейчас на фронте можно наблюдать относительное затишье, однако на нескольких направлениях украинские силы продвигаются вперёд с помощью артиллерийских подразделений. Это может свидетельствовать о возможном изменении ситуации в ближайшее время. Например, в районе Павловки и Никольского, расположенных к юго-западу и юго-востоку от Угледара, штурмовые группы ВСУ, поддерживаемые бронетехникой, начали атаку. Однако за пределами населённых пунктов они стали лёгкой добычей для российской артиллерии и авиации, пишет обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

После продолжительных сражений военные ВСУ вынуждены были отступить в Угледар, понеся значительные потери в виде десятков погибших бойцов и танков. Данный город является одним из потенциальных направлений основного или второстепенного удара со стороны украинской армии. В случае успеха войска противника смогут продвинуться далее в сторону Азовского побережья через Волноваху.

"Задача Киева — перерезать наш сухопутный коридор в Крым и вернуть себе доступ к Азовскому морю. Есть мнение, что достичь этого проще со стороны Угледара, чем ломиться через все линии обороны в Запорожье. Поэтому вдоль стратегически важной трассы Донецк — Мариуполь в последние недели возводятся полевые укрепления", — поясняет офицер 1-го армейского корпуса с позывным "Клим".

Ситуация на Артёмовском направлении остаётся напряжённой. По данным Министерства обороны, российские силы уже контролируют все северные районы, а также продвинулись в пригороде. ВСУ продолжают снабжать свою группировку через грунтовые дороги, хотя это сопровождается потерями. "Клим" предполагает, что ВСУ могут сосредоточиться на этом направлении и нанести главный удар, чтобы деблокировать остатки гарнизона Артёмовска.

Военные не исключают, что ВСУ будут атаковать со стороны Северска южный фланг Сватовского рубежа, а также четырёхугольник Кременная — Рубежное — Северодонецк — Лисичанск. Целью может быть создание плацдарма для дальнейшего наступления вглубь региона.

Согласно сообщениям с мест, беспилотники наносят удары по военным катерам на Днепре в Запорожской области. Силы ВСУ продолжают обстрелы крупных городов, включая Мелитополь. Сейчас проводится разведка в районе населённого пункта Пологи, взятие которого позволит выйти на Токмак и прямую дорогу в Мелитополь, Бердянск и Геническ. Однако многие мощные линии обороны, такие как противотанковые рвы, бетонные и минные поля и проволочные заграждения, затрудняют продвижение.

"Нельзя исключать, что здесь нанесут отвлекающий удар, а основные силы бросят на другой участок. Как бы то ни было, у российской армии было достаточно времени, чтобы подготовиться к встрече. В том, что ВСУ рано или поздно сделают свой ход, на фронте никто не сомневается", — заключил Коц.

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