РВ: спецназ ВС РФ уничтожил отступающую бронетехнику НАТО в районе Водяного под Донецком

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска на бронетехнике НАТО решили атаковать позиции российской армии в районе населённого пункта Водяное, которое расположено под Донецком. Однако спецназ ВС РФ встретил неприятеля и нанёс по колонне ВСУ серию мощных ударов. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

Взрыв одной из машин НАТО попал на видео.

"Это то контрнаступление, которое уже якобы идёт?" — подметили военкоры.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что контрнаступление ВСУ уже началось. Активные штурмовые действия ведутся сразу по нескольким направлениям, указала она.