Украинские войска на бронетехнике НАТО решили атаковать позиции российской армии в районе населённого пункта Водяное, которое расположено под Донецком. Однако спецназ ВС РФ встретил неприятеля и нанёс по колонне ВСУ серию мощных ударов. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
Взрыв одной из машин НАТО попал на видео.
"Это то контрнаступление, которое уже якобы идёт?" — подметили военкоры.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что контрнаступление ВСУ уже началось. Активные штурмовые действия ведутся сразу по нескольким направлениям, указала она.
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