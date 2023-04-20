Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Sohu: Путин ответил на сигнал из Японии "безжалостным" контрударом в районе Курил
Ермак опубликовал пост с ракетой и могилой за два часа до удара по Белгороду
Кочегары Хакасии пожаловались на работодателей из-за отстутвия бесплатного молока
Жители Белгорода сообщают, что взрывной волной на крышу магазина закинуло автомобиль
Привычки, которые убивают здоровье женщин после 40
Генерал Картаполов заявил, что НАТО готовится ударить по Калининграду или Приднестровью
Медведев: Украина станет членом НАТО, войдя в Альянс частями
Замена Toyota Camry на "Москвич 3" российского производства в автопарке правительства Москвы
Mercedes-Benz может вернуться в Россию при одном условии

РВ: спецназ ВС РФ уничтожил отступающую бронетехнику НАТО в районе Водяного под Донецком

0:44
Силовые структуры

Украинские войска на бронетехнике НАТО решили атаковать позиции российской армии в районе населённого пункта Водяное, которое расположено под Донецком. Однако спецназ ВС РФ встретил неприятеля и нанёс по колонне ВСУ серию мощных ударов. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

Взрыв одной из машин НАТО попал на видео.

"Это то контрнаступление, которое уже якобы идёт?" — подметили военкоры.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что контрнаступление ВСУ уже началось. Активные штурмовые действия ведутся сразу по нескольким направлениям, указала она.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Почему визит Лаврова в Бразилию вывел Вашингтон из себя

Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.

Sohu: Лавров покорил Бразилию, едва выйдя из самолёта. И вывел США из себя
МК: 24-летний красноярец Олег Пивоваров спас подразделение, вызвав огонь "Градов" на себя
Боец ВС РФ спас подразделение, вызвав огонь "Градов" на себя
Россия сделала ставку на сырьё перспективнее нефти
Известны имена российских артистов, которые уехали в зону СВО на Украине
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Подполье в Херсоне выбрало новую цель среди боевиков ВСУ
Это супероружие изменит расклад: США решили помочь Украине достать до Крыма
Последние материалы
Maserati электрифицировала новый внедорожник Grecale, и это лучший исполнитель
РВ: спецназ ВС РФ уничтожил отступающую бронетехнику НАТО в районе Водяного под Донецком
Раскрытие мощи Bugatti Bolide: Близкий взгляд на гиперкар, предназначенный только для трека
Der Tagesspiegel: Байден может нарушить главную клятву, данную Киеву
2024 Toyota Tacoma TRD Pro демонстрирует еще две новые функции
По позициям ВСУ в районе Кременной был нанесён "очень сильный" удар
Bloomberg: санкции против РФ привели граждан Британии к нищете
Mash: в Тульской области перевернулся ракетный комплекс С-400
Светов оценил визит генсека НАТО Столтенберга в Киев: "Хотят изгадить День Победы"
Читатели Le Figaro напомнили Зеленскому о мести РФ: "Сергей Шойгу, время пришло, целься"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников