Ходаковский назвал "признаком здоровья" реакцию Минобороны на взрыв в Белгороде

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Честная реакция — это признак здоровья в целом нездоровой атмосфере. Так прокомментировал заявление Минобороны РФ по поводу вчерашнего взрыва в центре Белгорода бывший командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский.

Напомним, вечером 20 апреля взрыв прогремел на одной из улиц Белгорода. В Сети сначала появились предположения, что это могла быть атака со стороны Украины. Однако позже в Минобороны объяснили, что причиной ЧП стал случайно упавший с российского истребителя Су-34 боеприпас.

"Когда южнокорейские военные пропустили на территорию несколько северокорейских дронов — они публично извинились перед страной. В этот момент я мысленно аплодировал людям, не забывшим, что такое честь. Сегодня наше Минобороны взяло ответственность за взрыв в Белгороде на себя — и резко взлетело в моих глазах", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

Военный отметил, что сбои происходят всегда и везде. И нельзя требовать от техники и людей безукоризненности, но важно уметь честно признавать ошибки, заключил он.

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