СБУ: Украина должна устроить показательное для всего мира наказание русских

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев должен устроить показательное для всей планеты наказание русских, и затопить Москву — превратив город и пригороды в безлюдное болото.

Об этом сказал близкий к СБУ политолог Виталий Кулик.

"Что будет с Москвой и Московской областью? Мы предлагаем сделать там заповедник "Как делать нельзя". Провести полную релокацию населения, и сделать Москву безлюдной", — цитирует националиста "ПолитНавигатор".

Он отметил, что агломерацию Москва надо деконструировать. А Подмосковье сделать Залесским краем без суверенитета. Потом всё заполнить водой и заболотить. Для Украины выгодно провоцировать междоусобицу в России, разжигать там гражданскую войну, подытожил Кулик.

Напомним, в 2018 году были опубликованы дневники немецкого генерала Франца Гальдера, в которых рассказывалось о планах Гитлера в 1941 году по уничтожению Москвы для деморализации советского народа. После открытия шлюзов канала там должно было появиться озеро — "монумент победы и центральный элемент оккупированной России".