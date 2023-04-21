Киев должен устроить показательное для всей планеты наказание русских, и затопить Москву — превратив город и пригороды в безлюдное болото.
Об этом сказал близкий к СБУ политолог Виталий Кулик.
"Что будет с Москвой и Московской областью? Мы предлагаем сделать там заповедник "Как делать нельзя". Провести полную релокацию населения, и сделать Москву безлюдной", — цитирует националиста "ПолитНавигатор".
Он отметил, что агломерацию Москва надо деконструировать. А Подмосковье сделать Залесским краем без суверенитета. Потом всё заполнить водой и заболотить. Для Украины выгодно провоцировать междоусобицу в России, разжигать там гражданскую войну, подытожил Кулик.
Напомним, в 2018 году были опубликованы дневники немецкого генерала Франца Гальдера, в которых рассказывалось о планах Гитлера в 1941 году по уничтожению Москвы для деморализации советского народа. После открытия шлюзов канала там должно было появиться озеро — "монумент победы и центральный элемент оккупированной России".
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