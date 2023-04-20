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Генерал ВСУ о возможностях Украины: "Русские более эффективны"

1:45
Силовые структуры

ВС РФ способны призвать в свои ряды 10 млн человек, а у Киева проблемы не только с мобилизацией, но и обучением, а также мотивацией.

Генерал ВСУ о возможностях Украины: "Русские более эффективны"

Об этом сообщил экс-заместитель главы СНБО Украины, бывший зам- командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

"Русские способны не сразу, но со временем этих людей взять на учёт, призвать, одеть, оснастить — плохим оружием или не плохим, но вооружить, научить пользоваться. И потом использовать против Украины", — цитирует всушника "ПолитНавигатор".

Он отметил, что не это его беспокоит, поскольку русские значительно эффективнее действуют, чем украинцы, его волнует украинская дальнейшая мобилизация. А с ней, а также с обучением личного состава у Киева большие проблемы.

В Генштабе ВСУ сегодня немало ошибок, недоработок, которые необходимо исправлять, подытожил Кривонос

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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