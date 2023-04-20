ВС РФ способны призвать в свои ряды 10 млн человек, а у Киева проблемы не только с мобилизацией, но и обучением, а также мотивацией.
Об этом сообщил экс-заместитель главы СНБО Украины, бывший зам- командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.
"Русские способны не сразу, но со временем этих людей взять на учёт, призвать, одеть, оснастить — плохим оружием или не плохим, но вооружить, научить пользоваться. И потом использовать против Украины", — цитирует всушника "ПолитНавигатор".
Он отметил, что не это его беспокоит, поскольку русские значительно эффективнее действуют, чем украинцы, его волнует украинская дальнейшая мобилизация. А с ней, а также с обучением личного состава у Киева большие проблемы.
В Генштабе ВСУ сегодня немало ошибок, недоработок, которые необходимо исправлять, подытожил Кривонос
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