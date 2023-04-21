В соцсетях появилось полное видео падения и взрыва авиабомбы с самолёта Су-34 в центре Белгорода вечером 20 апреля. Момент зафиксировала камера наружного наблюдения.
На записи видно, что бомба взорвалась под землёй через существенный промежуток времени после падения.
Благодаря тому, что бомба была с задержкой детонации, подрыв произошёл уже после того, как она пробила асфальт и углубилась в землю, объяснил военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.
Также на кадрах виден и момент полёта машины на крышу супермаркета.
Напомним, в Минобороны РФ признали, что причиной ЧП стал случайно упавший с российского истребителя Су-34 боеприпас.
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