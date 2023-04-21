Заместитель руководителя Минобороны Украины Анна Маляр сообщила о продвижении Вооружённых сил Российской Федерации в Артёмовске (Бахмуте). Этот город является самой горячей точкой, подчеркнула министр.
По данным замглавы военного ведомства, между российскими и украинскими солдатами происходят ожесточённые бои.
"Противник атакует, продвигается на отдельных участках", — заявила Маляр в своём Telegram-канале.
Ранее в американском Институте изучения войны рассказали о тяжёлой для ВСУ обстановке в районе посёлка Хромово на Артёмовском направлении.
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