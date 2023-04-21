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Замглавы Минобороны Украины: ВС России продвигаются в Артёмовске

Силовые структуры

Заместитель руководителя Минобороны Украины Анна Маляр сообщила о продвижении Вооружённых сил Российской Федерации в Артёмовске (Бахмуте). Этот город является самой горячей точкой, подчеркнула министр.

Замглавы Минобороны Украины: ВС России продвигаются в Артёмовске

По данным замглавы военного ведомства, между российскими и украинскими солдатами происходят ожесточённые бои.

"Противник атакует, продвигается на отдельных участках", — заявила Маляр в своём Telegram-канале.

Ранее в американском Институте изучения войны рассказали о тяжёлой для ВСУ обстановке в районе посёлка Хромово на Артёмовском направлении.

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живёт на фронте 3 часа"
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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