Замглавы Минобороны Украины: ВС России продвигаются в Артёмовске

Заместитель руководителя Минобороны Украины Анна Маляр сообщила о продвижении Вооружённых сил Российской Федерации в Артёмовске (Бахмуте). Этот город является самой горячей точкой, подчеркнула министр.

По данным замглавы военного ведомства, между российскими и украинскими солдатами происходят ожесточённые бои.

"Противник атакует, продвигается на отдельных участках", — заявила Маляр в своём Telegram-канале.

Ранее в американском Институте изучения войны рассказали о тяжёлой для ВСУ обстановке в районе посёлка Хромово на Артёмовском направлении.

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