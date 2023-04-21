Лётчик ВКС РФ Попов допустил, что на Белгород с бомбардировщика Су-34 упала бомба ФАБ-250

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бомбардировщик Су-24 пролетал над окраинами Белгорода, но во время падения траектория бомбы немного изменилась и упала в черте города. Об этом сообщил военный лётчик Владимир Попов. Он отметил, что нештатный сход боеприпаса — довольно редкое явление, которое не зависит ни от пилота, ни от модели самолёта.

"Вероятно, всё дело в конструкторско-производственных недостатках конкретной машины", — предположил генерал-майор в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Судя по диаметру образовавшейся воронки, на Белгород упала бомба ФАБ-250, считает лётчик. Данные снаряды активно применяются в ходе военной спецоперации на Украине, поскольку авиабомбы эффективно уничтожают укрепрайоны противника. Попов подчеркнул, что траекторию боеприпаса после падения изменить практически невозможно.

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