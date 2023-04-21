Лётчик ВКС РФ рассказал, как будут расследовать причины взрыва в Белгороде

Минобороны России оперативно назвало причину взрыва в Белгороде: нештатный сход боеприпаса с бомбардировщика Су-34. Сейчас проводится расследование. Бывший военный лётчик на условиях анонимности отметил, что как только самолёт приземлился на аэродроме, специалисты приступили к работе с его бортовым оборудованием. Они сняли показания и теперь начнут расшифровывать записи для того, чтобы узнать, из-за чего именно произошёл сбой.

Лётчик назвал перегрузки бомбардировщика во время полёта одним из самых важных показателей. Вполне вероятно, что именно этот фактор зашкаливал из-за скорости или выполнения пилотажа.

"Будет проверено то, как экипаж выдерживал заданный маршрут полёта. Для этого запросят дополнительно данные наземных средств радиоэлектронного контроля", — сказал пилот в беседе с "МК".

Также проверяется подготовка Су-34 к вылету. Подвеска боеприпасов проводится под тщательным контролем, и они надёжно закрепляются. По мнению пилота, расследование займёт несколько дней, однако конечный результат вряд ли будет обнародован.

"Уроки будут извлечены и обязательно доведены до всех специалистов фронтовой авиации, чтобы избежать повторения случившегося в будущем", — заключил он.

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