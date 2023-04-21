Минобороны РФ: ВДВ пресекают попытки украинских военных контратаковать под Артёмовском

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что украинская армия потеряла на Донецком направлении до 310 военных.

"За сутки ликвидированы четыре боевые бронемашины, три автомобиля, машина реактивной системы залпового огня "Град", гаубица "Мста-Б" и САУ "Гвоздика", — подчеркнули в Telegram-канале ведомства.

Вместе с этим в министерстве сообщили, что штурмовики продолжают принимать участие в боях в западной части Артёмовска (Бахмута). Воздушно-десантные войска не позволяют ВСУ контратаковать, отметили в МО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.