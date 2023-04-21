Сырский: план с контрнаступлением ВСУ провалился из-за применения русскими "климатического оружия"

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский генерал Александр Сырский на ставке Генерального штаба ВСУ доложил о потери контроля над главной дорогой в Артёмовск.

Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Высокопоставленный чиновник ВСУ также признаёт, что его план с контрнаступлением на Артёмовском направлении провалился из-за применения армией России "климатического оружия".

Два месяца дождливой погоды сыграли свою роль против украинских войск. Теперь Генштаб ВСУ всерьёз обсуждает отвод войск из Бахмута, пишет ведущий Первого канала.

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