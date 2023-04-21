Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин пообещал поговорить со своими советниками по поводу слов об обстановке в Артёмовске (Бахмуте).
Заявления Яна Гагина о взятии артёмовской группировки ВСУ в "котёл" врио главы ДНР назвал "неаккуратным" и опрометчивым. Как подчеркнул политик, такие высказывания могут негативно повлиять на участников боевых действий.
"Я со своими советниками проведу работу", — отметил Пушилин в своём Telegram-канале.
Врио руководителя региона допустил, что сотрудники сделали такие заявления "в погоне за хайпом". Как отметил чиновник, ситуация в Артёмовске напряжённая.
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