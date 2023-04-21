Российские подразделения закончили окружение артёмовской группировки ВСУ, рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, бойцам ВС РФ удалось перерезать трассу Артемовск — Часов Яр, по которой шло снабжение противника.
"Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась", — добавил Гагин в интервью агентству ТАСС.
Эту информацию подтвердил российский военкор Андрей Руденко.
"Для врага это репутационные потери и большой проигрыш", — пояснил репортёр.
Теперь, отметил журналист, Киеву придётся либо бросить солдат в Артёмовске на произвол судьбы, либо срочно перебрасывать к населённому пункту значительные силы с других участков для деблокирования гарнизона.
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