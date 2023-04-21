Ганин: ВС России взяли в "котёл" группировку украинских войск в Артёмовске

Российские подразделения закончили окружение артёмовской группировки ВСУ, рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, бойцам ВС РФ удалось перерезать трассу Артемовск — Часов Яр, по которой шло снабжение противника.

"Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась", — добавил Гагин в интервью агентству ТАСС.

Эту информацию подтвердил российский военкор Андрей Руденко.

"Для врага это репутационные потери и большой проигрыш", — пояснил репортёр.

Теперь, отметил журналист, Киеву придётся либо бросить солдат в Артёмовске на произвол судьбы, либо срочно перебрасывать к населённому пункту значительные силы с других участков для деблокирования гарнизона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.