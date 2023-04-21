Российские военные продолжают уничтожать в зоне спецоперации вооружение, поставленное боевикам киевского режима странами НАТО. Десантники Псковской 76-й дивизии ВДВ уничтожили расчётом беспилотника "Ланцет" артиллерийскую установку вооружённых сил Украины (ВСУ) в лесу под Кременной в ЛНР. Видео, зафиксировавшее момент удара, публикует "Русская Весна" в своём Telegram-канале.
Из-за противоланцетной сетки определить точно тип орудия не представляется возможным. Однако из-за короба под стволом есть основания предполагать, что это 155-мм буксируемая гаубица FH-70 с самодвижением, полученная из Италии, добавили эксперты.
Ранее сообщалось, что на технике НАТО на Украине появился новый тактический знак в виде белой стрелы. Возможно, ВСУ применят его в ожидаемом контрнаступлении.
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