РВ: псковские десантники уничтожают орудия НАТО в лесу под Кременной

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные продолжают уничтожать в зоне спецоперации вооружение, поставленное боевикам киевского режима странами НАТО. Десантники Псковской 76-й дивизии ВДВ уничтожили расчётом беспилотника "Ланцет" артиллерийскую установку вооружённых сил Украины (ВСУ) в лесу под Кременной в ЛНР. Видео, зафиксировавшее момент удара, публикует "Русская Весна" в своём Telegram-канале.

Из-за противоланцетной сетки определить точно тип орудия не представляется возможным. Однако из-за короба под стволом есть основания предполагать, что это 155-мм буксируемая гаубица FH-70 с самодвижением, полученная из Италии, добавили эксперты.

Ранее сообщалось, что на технике НАТО на Украине появился новый тактический знак в виде белой стрелы. Возможно, ВСУ применят его в ожидаемом контрнаступлении.