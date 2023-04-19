Новый тактический знак появился на технике НАТО, поставленной странами Запада боевикам вооружённых сил Украины (ВСУ). Возможно, противник применит его в контрнаступлении, предполагают военкоры "Русской Весны".
Издание опубликовало в своём Telegram-канале видео и фотографии американских БМП Bradley и словенских танков M-55S, которые используют солдаты 47-й механизированной бригады ВСУ. На технику они нанесли новый знак в виде белой стрелы, заметной на кадрах.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что контрнаступление Украины уже идёт, так как ведутся активные действия на нескольких направлениях.
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