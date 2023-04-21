Спикер ВСУ Игнат: Россия может максимально выпустить по Украине 50 — 70 ракет

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киеве предположили, сколько ракет максимально может выпустить Россия по Украине при массированной атаке. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, что российские военные используют ракеты морского, воздушного и наземного базирования.

Всё зависит от того, сколько будет в готовности именно носителей, рассказал спикер.

По словам офицера, как правило, россияне могут выпускать 50 — 70 ракет при массированных больших ударах.

"Один самолёт Ту-95 может нести 8 ракет. Однако обычно они несут меньше, берут половину. Но берут большее количество самолётов, что мы наблюдали",

— добавил Игнат.

Спикер отметил, что российские военные при атаке применяют одну четвёртую "Калибров", а три четвёртых — это ракеты воздушного базирования.

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