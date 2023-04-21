Если Владимир Путин обещал не бить по Зеленскому, то о киевской "Рублёвке" в Конча-Заспе и речи не было.
Об этом сказал военный эксперт Владимир Орлов.
"Надеемся на то, что закончится эта растрата ракет "Калибр" на украинские трансформаторные будки, и они, наконец, начнут применяться не по подстанциям, а по той социальной группе, которая является основным цементирующим звеном киевского бандеровского режима", — отметил аналитик.
Если российский президент обещал израильскому премьер-министру не наносить удары по лидеру Украины, то по Конче-Заспе не бить никто не обещал, в эфире "Рой ТВ" сказал Орлов.
По его словам, украинские трансформаторы пора оставить в покое, и ракеты "Калибры" надо использовать для "правильных целей".
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