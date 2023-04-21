Эксперт: оставить в покое трансформаторы и ударить по "киевской Рублёвке"

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если Владимир Путин обещал не бить по Зеленскому, то о киевской "Рублёвке" в Конча-Заспе и речи не было.

Об этом сказал военный эксперт Владимир Орлов.

"Надеемся на то, что закончится эта растрата ракет "Калибр" на украинские трансформаторные будки, и они, наконец, начнут применяться не по подстанциям, а по той социальной группе, которая является основным цементирующим звеном киевского бандеровского режима", — отметил аналитик.

Если российский президент обещал израильскому премьер-министру не наносить удары по лидеру Украины, то по Конче-Заспе не бить никто не обещал, в эфире "Рой ТВ" сказал Орлов.

По его словам, украинские трансформаторы пора оставить в покое, и ракеты "Калибры" надо использовать для "правильных целей".