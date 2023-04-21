Вооружённые силы Украины пытались перейти в контрнаступление малыми группами на четырёх направлениях.

Однако попытки боевиков киевского режима были купированы силами Российской Федерации.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Ранее генерал ВСУ Александр Сырский заявил, что план с контрнаступлением армии Украины провалился из-за применения русскими "климатического оружия".

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