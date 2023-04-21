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ВСУ пытались контрнаступать на четырёх направлениях и были разбиты

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Силовые структуры

Вооружённые силы Украины пытались перейти в контрнаступление малыми группами на четырёх направлениях.

ВСУ пытались контрнаступать на четырёх направлениях и были разбиты

Однако попытки боевиков киевского режима были купированы силами Российской Федерации.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Ранее генерал ВСУ Александр Сырский заявил, что план с контрнаступлением армии Украины провалился из-за применения русскими "климатического оружия".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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