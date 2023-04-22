Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мужской пол сойдет с ума: Хореограф о красивых ягодицах без тренировок
МК: опубликованы кадры с красной дорожки 45-го ММКФ-2023 в Москве
Эксперты рассказали, как создать "зелёную стену" для уединения в саду
Эксперты: собаки не могут сказать нам о своих чувствах, но показывают, что им грустно
Сейсмологи: в Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла
Исследование собачьего смеха: питомцы понимают, что смех означает игру, а игра — это позитив
Свыше 250 мирных жителей погибли и около 1500 пострадали с начала столкновений в Судане
РВ: боевики ВСУ посмотрели в камеру российского дрона за мгновения до гибели
Военкор Рожин рассказал о сбитом дроне, летевшем к Крымскому мосту

РВ: войска ВС России "ослепляют" ВС Украины в боях под Авдеевкой

0:43
Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. Корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах российской армии.

На передовой у Авдеевки наши бойцы успешно уничтожают наблюдательные посты врага, расположенные на многоэтажных зданиях. Силы 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса (ранее известной как 100-я бригада Народной милиции ДНР) применили противотанковый ракетный комплекс "Хризантема", что позволило лишить украинских националистов возможности следить за ситуацией на этом участке фронта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Солдат ВСУ рассказал зверствах иностранных наёмников

Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.

Солдат ВСУ заявил, что азиатские наёмники снимают скальпы с военных ВС РФ
Лётчик ВКС РФ Попов допустил, что на Белгород с бомбардировщика Су-34 упала бомба ФАБ-250
Названа причина падения боеприпаса Су-34 на Белгород
Российские бойцы захватили подразделение ВС Украины
Россиянам раскрыли стоимость отдыха в отелях в Турции
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
События подтверждают удары "Кинжалами" по бункеру НАТО во Львове 9 марта
В Польше активно привлекают добровольцев для участия в конфликте на Украине
Штурмовики ВС РФ уже менее чем в километре от Белогоровки, идут бои в посадках — RT
Штурмовики ВС РФ уже менее чем в километре от Белогоровки, идут бои в посадках — RT
Последние материалы
МК: опубликованы кадры с красной дорожки 45-го ММКФ-2023 в Москве
Эксперты рассказали, как создать "зелёную стену" для уединения в саду
Эксперты: собаки не могут сказать нам о своих чувствах, но показывают, что им грустно
Сейсмологи: в Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла
РВ: войска ВС России "ослепляют" ВС Украины в боях под Авдеевкой
Исследование собачьего смеха: питомцы понимают, что смех означает игру, а игра — это позитив
Свыше 250 мирных жителей погибли и около 1500 пострадали с начала столкновений в Судане
РВ: боевики ВСУ посмотрели в камеру российского дрона за мгновения до гибели
Военкор Рожин рассказал о сбитом дроне, летевшем к Крымскому мосту
Захарова обвинила Вайкуле в невежестве за слова о сносе памятников советским солдатам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников