Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. Корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах российской армии.
На передовой у Авдеевки наши бойцы успешно уничтожают наблюдательные посты врага, расположенные на многоэтажных зданиях. Силы 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса (ранее известной как 100-я бригада Народной милиции ДНР) применили противотанковый ракетный комплекс "Хризантема", что позволило лишить украинских националистов возможности следить за ситуацией на этом участке фронта.
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Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.