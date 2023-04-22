РВ: войска ВС России "ослепляют" ВС Украины в боях под Авдеевкой

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. Корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах российской армии.

На передовой у Авдеевки наши бойцы успешно уничтожают наблюдательные посты врага, расположенные на многоэтажных зданиях. Силы 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса (ранее известной как 100-я бригада Народной милиции ДНР) применили противотанковый ракетный комплекс "Хризантема", что позволило лишить украинских националистов возможности следить за ситуацией на этом участке фронта.