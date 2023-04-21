РВ: военнослужащие ВС России взяли в плен боевиков подразделения ВС Украины под Авдеевкой

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. Корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах армии РФ.

Во время наступления на Авдеевском направлении российские военнослужащие 1-го Донецкого армейского корпуса захватили подразделение ВС Украины, в которое вошли боевики 110-й бригады террористической обороны. Событие произошло в районе населённого пункта Тоненькое.

"Захвачено восемь вражеских солдат", — передают корреспонденты издания.