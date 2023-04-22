Штурмовые отряды ВС РФ в Артёмовске за сутки освободили ещё три квартала

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Штурмовики российской армии в Артёмовске за сутки освободили ещё три квартала.

Об этом сообщает ведущий Руслан Осташко со ссылкой на Министерство обороны России.

Военное ведомство особо подчеркнуло, что ВДВ сковывали подразделения ВСУ на флангах и оказывали поддержку действиям штурмовиков по овладению запада города Бахмут.

Всего за сутки на Донецком направлении уничтожено до 255 боевиков подразделений армии Украины, а также западных наёмников. Кроме того уничтожены 6 боевых бронированных машин, одна БМП, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 2 гаубицы Д-20, подчеркивают в Минобороны РФ.