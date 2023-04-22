Генерал ВСУ: "Мы скоро снаряды будем считать поштучно!"

Закончится "снарядный голод" в ВСУ только тогда, когда начнутся поставки по ленд-лизу. А за ценой Киев не постоит.

Об этом сказал экс-заместитель секретаря СНБО Украины, бывший заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

"Дикий снарядный голод! Мы скоро будем их считать поштучно! И как показал опыт, за год обороноспособность стран Запада не дала того количества, которое нам нужно. У нас минимум надо на уровне 15-20 тыс. снарядов калибра 152, 155 мм, и когда нам дают с такой радостью 8 тыс. снарядов, но это просто на полдня", — цитирует всушника "ПолитНавигатор".

Однако киевский режим не хочет, чтобы ленд-лиз заработал и вечно находит какие-то отговорки, отметил генерал. И пусть за ленд-лиз надо будет платить, однако это будет "когда-то потом".

Украина должна сейчас просить западные поставки, а в дальнейшем расплачиваться за то, что получили украинцы своим выбором, подытожил Кривонос.