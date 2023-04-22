В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года, где дислоцировался "Иностранный легион" ВСУ. Ролик опубликовали в своём Telegram-канале военкоры "Русской Весны".
На кадрах видны догорающие в ночи строения, а также слышны крики раненых боевиков.
По словам наёмника, только среди его "побратимов" погибло более 60 человек, 50 умерли позже от ран. Сообщалось, что всего ликвидировано более 120 представителей разных стран.
Ранее политолог Николай Сорокин раскрыл подробности удара ракетой "Кинжал" по бункеру с генералами НАТО на Западной Украине в марте этого года.
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Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.