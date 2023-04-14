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Политолог Сорокин раскрыл подробности удара "Кинжалом" по бункеру с генералами НАТО: никто не выжил

1:34
Силовые структуры

За последние недели произошли несколько знаковых событий, которые очень сильно повлияли, и уже влияют, на ход дальнейших боевых действий как в Донбассе, так и на всей территории конфликта. И первым таким событием можно считать удар российских ВКС гиперзвуковым оружием по бункеру под Львовом в начале марта. Об этом рассказал политолог, историк Николай Сорокин в интервью на YouTube-канале "День ТВ".

Политолог Сорокин раскрыл подробности удара "Кинжалом" по бункеру с генералами НАТО: никто не выжил

Эксперт отметил, что на так называемом "пункте связи" фактически была сосредоточена вся актуальная система управления действующими вооружёнными силами Украины.

"В результате удара ракетой "Кинжал" с самолёта МиГ-31 было уничтожено до трёхсот офицеров и генералов НАТО. Там были и представители нашего непосредственного противника, но там было и очень большое количество так называемых "советников", по сути, координаторов или даже руководителей. В том числе несколько американских генералов, много полковников, много высших офицеров, возможно, и генералов, британских, очень много польских", — рассказал собеседник канала.

Самое главное, что они были абсолютно уверены в своей безопасности, поскольку находились на глубине 120 метров под землёй в старом советском пункте управления Закарпатским военным округом под многометровым железобетонным колпаком, но "Кинжал" обрушил эту плиту на голову "нашим гостям". Там никто не выжил, заключил эксперт.

 

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ВСЁ о причинах вражды РФ и США за 10 минут
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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