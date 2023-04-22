Военные РФ устроили боевикам ВСУ ежедневную побудку под песню Газманова

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные каждое утро устраивают боевикам вооружённых сил Украины (ВСУ) подъём под песню Олега Газманова. Националисты вынуждены слушать, так как никуда не могут деться.

Один из украинских солдат рассказал о "подлом приёме", который применяют русские. В своём Telegram-канале он опубликовал видео с жалобами на бойцов армии России, которые не дают ему спать.

По словам боевика, русские каждый день в шесть часов утра включают на своих позициях на полную громкость песню Газманова "Вперёд, Россия!", которую приходится слушать всушникам из раза в раз.

Украинские военные, вероятно, выбитые со своих опорных пунктов, прячутся рядом в лесополосе.