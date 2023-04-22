Российские военные каждое утро устраивают боевикам вооружённых сил Украины (ВСУ) подъём под песню Олега Газманова. Националисты вынуждены слушать, так как никуда не могут деться.
Один из украинских солдат рассказал о "подлом приёме", который применяют русские. В своём Telegram-канале он опубликовал видео с жалобами на бойцов армии России, которые не дают ему спать.
По словам боевика, русские каждый день в шесть часов утра включают на своих позициях на полную громкость песню Газманова "Вперёд, Россия!", которую приходится слушать всушникам из раза в раз.
Украинские военные, вероятно, выбитые со своих опорных пунктов, прячутся рядом в лесополосе.
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Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.