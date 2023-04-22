Украинский командир Федоренко: после поражения в Бахмуте ВСУ отступят к Марьинке и Лиману

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Отступающие из Бахмута (Артёмовска) подразделения вооружённых сил Украины могут закрепиться в городах восточнее, считает командир 92-й механизированной бригады ВСУ Юрий Федоренко. Его слова приводит американский телеканал CNN.

По мнению боевика, чрезвычайно большое количество сил и средств передислоцируются на другие направления, если Украина позволит России достичь своих целей в Бахмуте. По его мнению, это могут быть города Марьинка или Лиман.

Ранее ветеран разведки Рустем Клупов заявил, что главная задача российских военных в Артёмовске сейчас — дожать и захлопнуть бахмутский "котёл". Эксперт также допустил, что боевики ВСУ, попавшие в окружение, могут повторить судьбу сидельцев с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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