МК: разведчик Клупов сравнил остатки ВСУ в Бахмуте с сидельцами "Азовстали"

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главная задача российских военных в Артёмовске сейчас — дожать и захлопнуть бахмутский "котёл". Попавшие в окружение боевики ВСУ могут повторить судьбу сидельцев с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Такое мнение высказал ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов в беседе с "МК".

Напомним, сообщения о взятии под контроль артиллерией ВС РФ дороги между Хромово и Часовым Яром, по которой шло основное снабжение ВСУ, появились вчера.

Эксперт считает, что окружение бахмутской группировки ВСУ должно стать окончательным тактическим, а не оперативным. Затем, когда кольцо замкнётся, противника и линию фронта будет необходимо частью сил отодвинуть на запад, чтобы боевики не смогли деблокировать кольцо возможными встречными ударами с внешней стороны и вырваться.

Разведчик добавил, что ту группировку, которая сейчас окружена, нужно дробить, делить на части, после чего уже более мелкие группы либо вынуждать к сдаче, либо уничтожать.

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