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Лётчик ВКС РФ Бакулин назвал ошибку экипажа причиной падения бомбы на Белгород

1:47
Силовые структуры

В Белгороде была обнаружена авиабомба в жилом квартале. Несколько дней назад в этом же районе упал другой боеприпас и взорвался, не дожидаясь специалистов по разминированию. Тогда никто не пострадал, но Минобороны сообщило, что это был нештатный случай сброса бомбы.

Лётчик ВКС РФ Бакулин назвал ошибку экипажа причиной падения бомбы на Белгород

В интервью для издания "Фонтанка" генерал-лейтенант в отставке, заслуженный военный лётчик России Владимир Попов заявил, что случаи обрыва подвесных баков с пилонов или самостоятельного ухода бомб достаточно редки, но бывают.

"В данном случае бомба сама отцепилась от держателя. Для его взвода есть ключ в 25-30 см для подстраховки. Обычно электроника, которая там тоже есть, подводит. Обычно после этого полёты запрещают до выяснения причин и их устранения. Над городами самолёты с боекомплектом почти не летают, только при острой необходимости", — объяснил Попов.

Военный лётчик Геннадий Бакулин высказал своё предположение относительно причин падения бомбы. Он отметил, что видел довольно много подобных инцидентов за свою карьеру. Эксперт тщательно проанализировал ситуацию в Белгороде и пришёл к выводу, что экипаж специально ничего не сбрасывал. Он объяснил, что бомба может пролететь расстояние до 50 километров, поскольку является планирующей, и город находится вблизи границы с Украиной.

Если цель расположена где-то на рубеже, то экипаж начал заранее подготовку к применению бортового вооружения, и именно в этот момент была допущена ошибка, либо же какие-то технические неполадки произошли на земле ещё до полёта.

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Первый кадры взрыва бомбы в Белгороде
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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