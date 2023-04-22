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Рогов: ВСУ накапливают технику на заводах в подконтрольной им части Запорожской области

0:55
Силовые структуры

На металлургических заводах в подконтрольной им части Запорожской области вооружённые силы Украины (ВСУ) накапливают военную технику. Об этом сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Рогов: ВСУ накапливают технику на заводах в подконтрольной им части Запорожской области

По его словам, практически все крупные гражданские объекты позабирали боевики ВСУ для скопления военной техники. В населённых пунктах на линии боевого соприкосновения это зернохранилища и овощехранилища.

Большое количество украинских вооружений скрыто в цехах завода "Запорожсталь" в самом городе Запорожье. На этом громадном предприятии много закрытых от просмотра помещений, добавил политик.

Ранее сегодня Рогов рассказал, что солдаты ВСУ стали всё чаще переходить на сторону России, так как не хотят больше воевать за режим Зеленского.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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